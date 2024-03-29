Утром 29 марта режим ЧС ввели в Уилском районе. Об этом сообщил аким района Аскар Казыбаев.

Обращаясь к жителям, он сказал, что полностью подтопило село Екпетал. В поселках Каратал, Карасу, Амангельды, Карасу, Коптогай есть угроза подтопления.

Просим жителей уйти в безопасное место. Самое ценное – человеческая жизнь. Без электричества остались Саралжинский, Берсиевский, Каиндинский, Уилский сельские округа. Нет транспортого сообщения с районным центром, - сказал аким района.

28 марта режим ЧС ввели в Кобдинском, Темирском и Мугалжарском районах, вечером – в Актобе. Из районов на берегу Илека и Каргалы эвакуировали жителей.

Фарида ЗАРИП