Около тысячи человек ведут противопаводковые работы в ЗКО

По информации ДЧС ЗКО, в противопаводковых работах задействовано 953 человека, 411 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов.

— С 25 марта по области откачали 351 тысяч кубометров талых вод и уложили 21 440 мешкотары с инертными материалами. Всего подтопило 455 жилых домов, пять подвальных помещений многоэтажных жилых домов, 17 социальных объектов, — пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что два вертолёта Минобороны задействованы в спасательных работах в Каратобинском районе. На данный момент 350 человек эвакуировали в сельскую школу посёлка Коржын. В посёлке Аксу из 46 домов эвакуировали 150 человек.