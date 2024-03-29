Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева на своей странице Facebook опубликовала итоги дела по изнасилованию 3-летних близняшек и 9-летней девочки в Алматинской области.

Омбудсмен пишет, что насильника приговорили к пожизненному лишению свободы, его супругу, которая является бабушкой близняшек и матерью 9-летней девочки, к 25 годам тюрьмы.

Напомним, что два года назад мама и отчим (бабушка близняшек и её муж) прижигали свою 7-летнюю дочь кочергой (гениталии). Это обнаружилось в интернате, где обучался ребёнок.