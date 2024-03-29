Городская прокуратура Атырау выяснила, что главный врач одной из поликлиник присвоила 51 миллион тенге, передает телеграм-канал Atyrau online.

Врач отправляла деньги на счет индивидуального предпринимателя за работы, которые на самом деле не делали. Оказалось, что медработники неоднократно жаловались на действие руководителя, но некоторые общественники её поддерживали. Похоже, что коллективная жалоба персонала стала причиной для начала проверки со стороны следственных органов.

Расследованием уголовного дела занимается антикоррупционная служба. Дело возбудили по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере».