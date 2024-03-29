Ночью в Актобе эвакуировали людей, живущих вблизи рек. До этого в соцсети опубликовали обращение акима города Азамата Бекета. Он сообщил, что в Актюбинском водохранилище за сутки объем воды увеличился более чем на 150 миллионов кубометров. Общий объем воды приблизился к максимальной отметке вместимости водохранилища, а это опасно для всего города, поэтому воду вынуждены спускать.

Для эвакуации подготовили 53 школы, в 35 из них уже размещены жители. Из 1193 человек 468 - дети.

В тот же день, 28 марта, режим ЧС объявили Кобдинском, Темирском и Мугалжарском районах.

Вышла из берегов из-за талых вод река Кобда. Райцентр пережил паводок в прошлом году, там также объявляли режим ЧС. Разлились реки Уил, Темир и Бабатай, затопив жилые дома в Шубаркудукском, Алтыкарасуском, Кайындинском и Саркольском сельских округах.

В Мугалжарском районе также подтапливало дома, разрушился мост на дороге Эмба-Кандыагаш.

Спасательные работы идут в Шалкарском районе. Из зон подтопления выводят людей и домашний скот.

Фарида ЗАРИП

Фото и видео ДЧС Актюбинской области