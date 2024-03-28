400 человек спасли от паводка в Каратобинском районе

Пресс-служба акимата ЗКО сообщила, что глава региона Нариман Турегалиев вместе со спасателями МЧС РК посетил село Коржын и взял на себя руководство спасательном процессом.

Также он встретился с сельчанами и сообщил, что им будет оказана помощь со стороны государства.

- В результате стихийного бедствия пострадали несколько районов области. Принято решение о создании специальной комиссии по возмещению ущерба. В настоящий момент идет подсчет нанесенного ущерба. Со стороны государства будет оказана соответствующая помощь, - сказал аким области.

400 жителей села на вертолете перевезли в районный центр. В первую очередь были доставлены дети и женщины, люди с инвалидностью и с проблемами здоровья.

Отметим, что в работе по устранению паводков в Западно-Казахстанской области задействованы специалисты и силовые структуры, прибывшие из соседних областей.