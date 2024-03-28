Решением акима Бурлинского района от 28 марта 2024 года объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба на территории района. В связи с этим вы можете обращаться на диспечерскую службу по номеру 20-9-31, + 7 777 229 1476 (круглосуточно).

В акимате напомнили, что эвакуационные пункты, расположенные в школах №3, 4, 6, 7, 8 города Аксай готовы к приему жителей, пострадавших от паводка. 38 тысяч кубометров талой воды выкачали за сутки в Бурлинском районе.