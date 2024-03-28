Решением акима Бурлинского района от 28 марта 2024 года объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба на территории района. В связи с этим вы можете обращаться на диспечерскую службу по номеру 20-9-31, + 7 777 229 1476 (круглосуточно).
В акимате напомнили, что эвакуационные пункты, расположенные в школах №3, 4, 6, 7, 8 города Аксай готовы к приему жителей, пострадавших от паводка. 38 тысяч кубометров талой воды выкачали за сутки в Бурлинском районе.
- Уважаемые жители района! В целях предотвращения риска подтопления продолжаются работы по вывозу снега и откачке воды. Привлечено 53 единиц техники, 20 мотопомп и 153 человек. С помощью служб в общей сложности вывезено 38 тысяч кубометров талой воды. В опасных местах были уложены 1490 мешкотары. Просим жителей города и района отнестись с пониманием к возросшей нагрузке на коммунальные и подрядные организации, а также принять все необходимые меры по защите своих домов и имущества, контролировать уровень воды не только в своем дворе, но и на прилегающих улицах и соседних дворах, - говорится в сообщении акимата района.