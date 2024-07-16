Вечером 11 июля на берегу реки Урал в поселке Мерген Акжаикского района в запрещенном для купания месте из воды извлекли тела трех девочек. Двум было по 13 лет, а одной — 12. Исполняющий обязанности акима сельского округа Багдат Таниев рассказал, что девочки были одноклассницами, купаться они пошли с разрешения родителей.

— Они ушли купаться еще днем, потом их начали искать всем поселком. Место, где они купались, было не оборудовано. Одна из девочек была единственным ребенком в семье. Все семьи благополучные. Родители были в курсе, что девочки пошли купаться. Таких трагедий у нас не было, может только когда-то давно, — рассказал Багдат Таниев.

Напомним, подростков искали около 70 человек. К вечеру вещи девочек и велосипед нашли в запрещенном для купания месте. Смерть несовершеннолетних констатировал медработник врачебной амбулатории поселка Мерген.



По данным ДЧС ЗКО, с начала купального сезона в области утонули пять человек, четверо из них несовершеннолетние. Во всём Казахстане число утонувших достигло 60 человек.