Трагедия произошла четвертого июля в поселке Деркул. 12-летний Аман Сейфолла вместе с двоюродным братом отправился купаться в реку Деркул. Убитая горем мама мальчика Мирамгуль Есетова вспоминает, что не хотела отпускать сына. Но пока она возилась с младшими детьми мальчики ушли.

– Недалеко от берега работал насос для полива огорода. Точно не знаю кому он принадлежит, скорее всего дачникам. Левую ногу Амана по бедро буквально засосало насос. Оказалось, что насос работал без фильтра и за ним никто не следил. Просто включили и ушли. Очевидцы не успели спасти сына. Более того, люди самостоятельно не смогли даже вытащить его из воды. Мужчины держали его голову над водой, но было поздно. Потом приехали спасатели, трубу срезали и вытащили Амана из воды вместе с трубой. Скорая пыталась реанимировать его, но было бесполезно. Сын наглотался воды, из его рта шла пена, а нога была синяя, - вспоминает женщина.

О случившемся Мирамгуль узнала от племянника. Женщина побежала на место, но её не подпустили к воде. А люди пытались вытащить тело мальчика. Так женщина простояла на берегу почти час. Только потом мальчика вытащили из воды, но мать к нему не подпустили. Ребенок уже скончался.

– Этот насос ничем не огорожен, установлен близко к берегу, и практически любой купающийся может оказаться на месте моего сына. Теперь всё подводят к тому, что мой ребенок сам виноват. Я просто не хочу, чтобы такое горе произошло ещё с кем-то, чтобы родители не хоронили детей. Требую, чтоб виновных нашли и наказали, а таких трагедий больше не было, - говорит Мирамгуль Есетова.

Женщина намерена писать заявление в полицию.

Между тем, в ДЧС ЗКО сообщили, что ребенок играл в запрещенном для купания месте. Аман прыгнул с пантона, на котором установлен водозаборный насос для дач и ногу ребенка засосало. Ребенок скончался на месте.

– По факту происшествия департамент полиции ведет расследование, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Получить комментарий от полицейских пока не удалось.