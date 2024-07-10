По информации управления полиции Атырау, начато расследование по факту смерти малолетнего ребенка, который упал в выгребную яму на территории частного детского сада. Назначен ряд экспертиз.

Иную информацию в интересах следствия разглашать не стали.



Между тем, как стало известно, ребенок 2020 года рождения якобы остался без присмотра и упал в септик, малыша вытащили сами сотрудники детского сада. Однако спасти его не удалось.



