Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов сообщил на своей странице Instagram, что на территории детского сада села Кырбалтабай Енбекшиказахского района ребенок упал в открытый канализационный септик. Трагедия произошла 13 сентября в 13:08. После падения трехлетнего малыша доставили в сельскую больницу. К сожалению, ребенок скончался. Данный факт зарегистрировали в полиции по статье 141 УК РК  "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".
- В настоящее время проводятся следственные мероприятия для объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств инцидента, - добавили в полиции.