Четвертого августа в Акжайыкском районе на водохранилище “Донгелек” утонул егерь. Ему было 32 года. Как стало известно, мужчина плыл на лодке и пропал. Шестого августа спасатели нашли его тело.

Позже в редакцию "МГ" обратился отец погибшего Алексей Победимов. Он рассказал, что его сын Эдуард работал на водохранилище егерем не первый год. График был простой, с пятницы по воскресенье Эдуард находился на работе. Егерь в любое время суток мог плавать на катере, проверять у рыбаков путевки или работать с браконьерами. По словам отца, в тот день погибший перед тем как уехать на работу выпивал с другом, а позже к ним присоединился помощник егеря.

- В пятницу, четвертого августа, была команда от начальства отвезти запчасти на ту сторону канала. Сказали, можете сейчас отвезти, а можете завтра. Сын с напарником загрузил запчасти к себе в катер. Потом надел камуфляжную егерскую форму с жетоном и уплыл. Позже позвонил и сказал, что мотор у него заглох. Тогда его напарник, помощник егеря, выехал на помощь, это было около 22 часов. Когда напарник подплыл к катеру, сына моего там не было. Он его звал, кричал немного вокруг поездил и уехал обратно на кордон. Это все мне рассказал его напарник. А мне позвонили уже с субботы на воскресенье ночью. Я выехал на водохранилище, туда мы добрались к четырем утра. Нашел помощника егеря, он мне сказал, что Эдик пропал. С утра сына искали все. Мне сказали, что сын ударился о катер, вырубился, упал за борт и утонул. Позже ДЧС подняли его тело со дна. Сына положили на спину, начали осматривать и фотографировать. Полицейские Акжайыкского района поставили перед экспертом задачу, установить причину смерти и если есть на трупе повреждения, отметить их. Но эксперт ничего не написал и не отметил, - рассказывает Алексей Победимов.

Катер до происшествия. Фото предоставлено Алексеем Победимовым

Отец Эдуарда говорит, что на теле его сына были сильные гематомы, а на левой щеке и руке были порезы. Когда расстегнули куртку, на его груди лежали осколки стекла. Отец не смог до конца присутствовать при осмотре тела, ему стало плохо и он уехал в город. После похорон к нему приехал напарник сына и рассказал историю еще раз. Со слов отца, напарник, приехавший на помощь, случайно задел катер и разбил стекло.

- Идет следствие, напарник соглашается, что он снес раму. Хотя до этого говорит, что ударил катер и разбил стекло. Есть видеофиксация, но он утверждает, что моего сына там уже не было. Следователем перед судмедэкспертами была поставлена задача посмотреть есть ли на теле какие-то раны. Повторюсь, я сам лично видел труп сына и в деле есть фотографии, где видны порезы, сине-красные гематомы на спине и опухшая челюсть, даже кожа содралась. Но медицинская экспертиза заключила, что на теле нет ни одной раны. Только обнаружили алкоголь в почке. Хотя эксперты говорили, что исследуют так, что будет видно даже старые переломы. Я спрашиваю у следователя, а где про раны, которые были на лице? На фото ведь все есть, я раны на животе сам не видел, но на фото они есть. Его фотографировали, когда вытаскивали из воды. Вообще экспертиза такая делается месяц, а мне почему-то сделали за три дня. И все кругом говорят, что Эдуард виноват сам, что он выпил, ударился и упал. Но на следственных экспериментах напарник не отрицает, что снес раму и возможно наехал на Эдика. Я не согласен с экспертизой, кому она такая нужна? Я считаю, что там произошло что-то страшное, - говорит отец утонувшего егеря.

Катер после происшествия. Фото предоставлено Алексеем Победимовым

Алексей Победимов считает, что экспертизу сделали неправильно. Фото из материалов дела и заключение судмедэксперта сильно разнятся. Что касается катера и разбитого стекла, то у отца есть фото "до" и "после", которые также фигурируют в деле.

- Все кругом твердят, что если бы Эдуард не был пьян, то не случилось бы беды. Там версии всякие были, что он заводил мотор, пошел в разнос и упал за борт. Этот катер если с ключа не заведешь, все там больше делать нечего. Нет там никаких рукояток, это мотор Yamaha. И рамку стеклянную он бы головой не снес. Напарник его меняет показания, то он стукнул, то наехал. Я хочу справедливости, но думаю, что до истины тяжело будет докопаться. Это пустая экспертиза, в ней ничего нет. Полнейшее вранье. Есть фото в деле, где видны повреждения. Его убили, если я ходить не буду, то это так и останется все. Он вызвал помощь, ждал подмогу, а его убили. Все травмы приходятся с левой стороны и на катере следы наезда тоже есть, - говорит Алексей Победимов.

Отец покойного егеря показал письмо работодателя Эдуарда Михаила Пшеничного в трудовую инспекцию. В ней сообщается, что егерь в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения самовольно выехал на катере на водоем Донгелек.

Мужчина просит одного - объективного расследования.

Фото предоставлено Алексеем Победимовым

Между тем, на запрос редакции директор ТОО "Квант" Михаил Пшеничный отказался ответить до принятия решения по результатам проверок, проводимых в рамках государственного контроля и надзора.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что ОП Акжайыкского района проводит досудебное расследование по статье 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Согласно правил производства судебной экспертизы срок рассмотрения и проведения исследования составляет 30 календарных дней со дня его назначения. При этом учитывается объем, сложность предстоящих исследований, нормативные затраты времени на их проведение, фактическую загруженность экспертов, иные обстоятельства, связанные с производством экспертизы. В этой связи, сроки проведения конкретной назначенной экспертизы могут быть определены судебно-медицинскими экспертами по согласованию с лицом, ведущим уголовный процесс, с учетом требований Уголовного Кодекса. В случае не согласия с принятым решением, его можно обжаловать, - пояснил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Талгат Арынов.

В полиции уточнили, что так "уголовное дело находится в производстве, правоохранительные органы не могут дать ответ на все вопросы в целях конфиденциальности и обеспечении защиты прав конституционных прав граждан".