Полицейские Уральска задержали 16-летнего ученика одиннадцатого класса, когда тот закладывал синтетические наркотики.

— Его поймали с поличным. У него изъяли два свертка с синтетическими наркотиками (Альфа-пироллидиновалерофенон). При осмотре сотового телефона обнаружили координаты закладок. В указанных местах нашли еще 23 свертка. Общий вес изъятого составил более 20 грамм, — пояснили в департаменте полиции ЗКО.

В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств". Санкция статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

С 1 июня этого года в ЗКО было выявили 94 наркоправонарушений, из них 44 преступления и 55 уголовных проступков.

https://youtu.be/a6KuLPEW4Rw