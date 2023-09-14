В пресс—службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что тело 36-летнего Ербола Кусаинова нашли 13 сентября в 9:30.
— 10 сентября он отправился с друзьями на рыбалку и не вернулся домой. Тело мужчины обнаружили в реке Урал в 50 метрах от места, куда он предположительно пошел на рыбалку. По предварительной версии пропавший мужчина утонул, — пояснили в ведомстве.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся следственные действия. На сайте tengrinews.kz сообщается, что у мужчины осталось шестеро детей.