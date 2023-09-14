Трагедия произошла 13 сентября в Актобе. В отдел полиции поступило сообщение о том, что в сарае соседей обнаружен труп 16-летнего мальчика.

– Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что несовершеннолетний совершил суицид. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Причины и мотивы устанавливаются, - сообщил официальный представитель департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По данным издания tengrinews.kz, одиннадцатиклассник пропал накануне, родные в тот же день объявили его в розыск.

В школе, где учился подросток, рассказали, что у него не было никаких конфликтов с одноклассниками. Он не пропускал уроки и всегда был приветлив. Когда педагоги узнали о пропаже одиннадцатиклассника, они вместе с его родными вели поиски.