Трагедия произошла 13 сентября в Актобе. В отдел полиции поступило сообщение о том, что в сарае соседей обнаружен труп 16-летнего мальчика.
– Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что несовершеннолетний совершил суицид. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Причины и мотивы устанавливаются, - сообщил официальный представитель департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.
По данным издания tengrinews.kz, одиннадцатиклассник пропал накануне, родные в тот же день объявили его в розыск.
В школе, где учился подросток, рассказали, что у него не было никаких конфликтов с одноклассниками. Он не пропускал уроки и всегда был приветлив. Когда педагоги узнали о пропаже одиннадцатиклассника, они вместе с его родными вели поиски.
– 12 сентября школьный инспектор оповестил нас, что поступил звонок: ученик нашего одиннадцатого класса - родители обратились, что он ушел из дома. Вместе с родителями и нашими учителями мы начали параллельно поиски. И вчера, 13 числа, пришла новость, что ребенок погиб. Очень светлый ребенок, общительный, дружелюбный, трудолюбивый. Постоянно помогал родителям. Мы приносим соболезнования родным. Со вчерашнего дня мы там, рядом, - рассказала директор школы, где учился умерший школьник.