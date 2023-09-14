Уральский ученый, проректор по науке Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Альжан Шамшидин считает, что в Казахстане срочно нужно решать проблему с увеличением численности сайгаков. Иначе стране грозит вспышка различных инфекционных и паразитарных заболеваний, а в степях с наступлением холодов появятся груды тушек мертвых животных, передаёт BaigeNews.kz.
По словам ученого, полностью огородить сельхозтерритории от сайгаков, на которых в последнее время все чаще начали жаловаться фермеры, невозможно. Самый лучший выход сейчас — регулировать численность сайгаков. Этим должен заниматься Комитет лесного хозяйства и животного мира министерства экологии.
— Уральская популяция сайгаков, численность которой сейчас достигает 2,5 миллионов голов, пасется на территории только одной области. Фермеры здесь бьют тревогу, грозятся выйти на митинги. Сайгаки вытаптывают, съедают всю траву, которая предназначена для сельхозживотных, портят посевы. Их не остановишь, — рассказывает ученый.
Однако, по словам Шамшидина, ущерб фермерам - это лишь часть проблемы. Самая главная опасность — высокая плотность сайгаков.
— Когда животные слишком плотно занимают площадь, там обязательно появляется вспышка различных заболеваний — паразитарных, инфекционных. Поэтому ученые бьют тревогу. Эти заболевания могут перенестись к человеку. Сейчас в Западно-Казахстанской области они пасутся уже в селах. Они являются переносчиками многих заболеваний. Да, все любят сайгаков, но надо регулировать их численность, — заверил Альжан Шамшидин.
Он предлагает оставлять нормированное поголовье сайгаков, остальное — истреблять для употребления в пищу.
— Почему бы не использовать во благо населения, дешевое органическое мясо никому не помешало бы. Государству надо подготовить мясокомбинаты для забоя сайгаков. Хорошие колбасы, закуски можно приготовить из сайгачьего мяса. Можно тушками, полутушками продавать, как в советское время. Копеечное мясо было, — предложил он.
Ученый считает, что если вовремя не принять решение по регулированию популяции сайгаков, то уже этой осенью будем наблюдать массовый падеж животных.
— Если не начнем продавать в магазинах мясо, будем трупы убирать с пастбищ. Потому что засушливый год был, нет травы. Сайгаки умрут голодной смертью. Природа сама начнет с 1 ноября, с первыми холодами регулировать численность сайгаков — молодняк 100% падет от холода и от голода. Вы представляете себе горы трупов, лучше пусть во благо населения послужат, — пояснил Альжан Шамшидин.
При этом, по его словам, все процессы должны регулироваться государством. Госорган должен давать разрешение на истребление. Это делается для того, чтобы исключить заинтересованность браконьеров в дорогих рогах. Вырученные деньги должны попадать в бюджет. Обязательно должны учитываться интересы местного населения, подчеркнул ученый.
Ежегодно сайгаки наносят ущерб урожаю в ЗКО. На нашествие животных не раз жаловались фермеры.
В южных районах они просят объявить режим ЧС. Дикие животные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы
для домашнего скота.
Минэкологии просило акимат ЗКО
передать 120 тысяч гектаров земли в резерват
для сайгаков. Каков был ли ответ и был ли он, пока неизвестно. Также в министерстве вновь предложили
разработать методику расчёта ущерба за испорченные сайгаками посев. По оценочным данным
, уральская популяция сайгаков с учётом окота к концу года может вырасти до 1,6 миллионов особей.