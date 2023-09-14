В редакцию "МГ" прислали видео, которое предположительно, было снято в учреждении №74 (следственный изолятор временного содержания - прим. автора) города Уральск. На кадрах мужчина проползает через проем в стене и попадает в другое помещение. При этом его снимает на видео другой человек. Автор ролика рассказывает, что арестанты сделали отверстие в стене старого здания и якобы пробрались в женскую камеру.
– Контроль со стороны руководства полностью отсутствует. Так совершаются побеги. Господин министр, примите меры, - подписан ролик.
Далее некий мужчина демонстрирует журнал проверки арестантов и проведения обысков. Он утверждает, что этот документ находится в свободном доступе.
В пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что по этому инциденту было проведено служебное расследование.
— В целях предотвращения побегов, устранения технических неполадок ежедневно сотрудниками учреждения проводится технический осмотр камер. В конце июля этого года во время осмотра сотрудники ДУИС обнаружили отверстие в межкамерной стене. Установлено, что какой либо связи между лицами находящимися в соседних камерах не было. За нарушение режима содержания, осужденных привлекли к дисциплинарной ответственности, — дополнили в ведомстве.
Необходимо отметить, что следственный изолятор Уральска был построен в 1858 году по приказу Екатерины Второй и в настоящее время находится в аварийном состоянии.