В редакцию "МГ" прислали видео, которое предположительно, было снято в учреждении №74 (следственный изолятор временного содержания - прим. автора) города Уральск. На кадрах мужчина проползает через проем в стене и попадает в другое помещение. При этом его снимает на видео другой человек. Автор ролика рассказывает, что арестанты сделали отверстие в стене старого здания и якобы пробрались в женскую камеру.

– Контроль со стороны руководства полностью отсутствует. Так совершаются побеги. Господин министр, примите меры, - подписан ролик.

Далее некий мужчина демонстрирует журнал проверки арестантов и проведения обысков. Он утверждает, что этот документ находится в свободном доступе.

В пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что по этому инциденту было проведено служебное расследование.