Как Минздрав планирует бороться с лудоманией в Казахстане

Масштабы распространения игровой зависимости среди казахстанцев вызывают все большую обеспокоенность в обществе.

Готовность системы здравоохранения к новым вызовам и определение дальнейших мер противодействия игровой зависимости обсуждали на совещании под председательством главы ведомства Ажар Гиният. В совещании принимали участие представители международных и общественных организаций, медицинских ВУЗов, региональных центров психического здоровья, частных реабилитационных центров.

По данным ряда зарубежных научных исследований, распространенность лудомании в мире оценивается в среднем около 3% от взрослого населения земного шара, при этом порядка 12,5% играют регулярно. В то же время, из числа имеющих клинические критерии лудомании, только 8% считают себя лицами, имеющими пристрастие к азартным играм.

При математическом моделировании на Казахстан количество лиц, признающих проблемы, связанные с пристрастием к азартным играм, составляет порядка 36 тысяч человек.

Так, по поручению министра будет начата подготовка проекта Национальной системы профилактики зависимостей (химических и нехимических).

– Для снижения стигмы оказания помощи лицам с зависимостями будут внесены изменения в их учетную политику. Цель такого учета - оказание консультативной помощи, информационной и психологической поддержки с соблюдением конфиденциальности. Планируется осуществление регистрации только во внутренних информационных системах медицинских организаций, - сообщили в пресс-службе министерства.

По словам Ажар Гиният, действующие клинические протокола, стандарты лечения, качества оказания медицинской помощи должны применяться и в частных наркологических центрах. В связи с этим планируется осуществление регуляции их деятельности.

Как отметили участники совещания борьба с лудоманией, так же как с наркоманией должна быть комплексной, с участием всех заинтересованных государственных органов, частного сектора и общества в целом.