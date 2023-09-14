По информации Polisia.kz, 2 сентября полицейские выявили 22-летнюю девушку, которая хранила синтетические наркотики на территории города. Согласно заключению экспертизы, полученными веществами являются 13,66 грамм альфа-PVP и 0,94 грамма мефедрона. В настоящее время в отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей. По словам самой девушки, она устроилась на работу в июле, заинтересовавшись рекламой в сети. По данному факту начато расследование по части 3 статьи 297 УК РК " Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта в особо крупном размере". Подозреваемой грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 