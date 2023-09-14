Кто главный фаворит Лиги конференций, какие шансы у «Астаны» и у «Бешикташа» Зайнутдинова

Букмекерская контора Tennisi.kz оценивает шансы английского клуба на трофей коэффициентом 5. На итальянскую «Фиорентину» Tennisi дают 7, а на немецкий «Айнтрахт» – 10. В топ-5 фаворитов также входят нидерландский «АЗ Алкмар» и французский «Лилль» – с одинаковым коэффициентом 13.

Девятое место среди фаворитов занимает «Бешикташ». Победу клуба Зайнутдинова в Лиге конференций по итогам сезона Tennisi оценивают коэффициентом 25.

На 17-м месте из 32 команд группового этапа находится «Астана». Возможная победа казахстанского клуба в Лиге конференций оценивается Tennisi коэффициентом 100.

Самые худшие шансы на победу в Лиге конференций у тройки команд – косоварский «Балкани», боснийский «Зриньски Мостар» и фарерский «Клаксвик», на которых Tennisi выставили коэффициент 500.

Лига конференций – третий по значимости еврокубок, проводится с 2021 года. Первым победителем стала итальянская «Рома», а вторым – английский «Вест Хэм». Текущий сезон будет третьим в истории, групповой раунд продлится с 21 сентября по 14 декабря, а первое и второе место восьми групп выйдут в 1/16 финала. Победитель Лиги конференций получает путевку в следующую Лигу Европы.

