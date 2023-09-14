6 августа в Уральском городском суде огласили приговор в отношении бывшего первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева и первого заместителя председателя правления «СПК Aqjaiyq» Артура Доскалиева. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Приговором суда Ержану Балтаеву назначено наказание в виде штрафа 8,6 миллиона тенге. Кроме этого, ему запретили занимать должности на государственной службе пожизненно.

Артур Доскалиев так же признан виновным. Он должен выплатить штраф в 3,4 миллиона тенге. Суд пожизненно лишил Доскалиева права занимать должности на государственной службе.

Не согласившись с таким решением суда, Балтаев и Доскалиев решили обжаловать приговор. Дело будет рассматриваться в апелляционном суде ЗКО. Оно было передано судье 12 сентября. Дата предварительного слушания ещё не назначена.

Напомним, 24 июля в социальных сетях распространялась информация о задержании Балтаева сотрудниками антикоррупционной службы. Однако в самом Антикоре тогда информацию опровергли. Третьего августа пресс-служба акима сообщила об увольнении чиновника за «несоблюдение обязанностей и ограничений».

Оказалось, что Балтаев дал указание Доскалиеву принять на работу двух человек. Те, в свою очередь, фактически не работали, однако получали заработную плату в течение нескольких месяцев. Ущерб государству составил 1,9 миллиона тенге, которые, к слову, Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.