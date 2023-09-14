Нариман Турегалиев подчеркнул, что решение проблемы белых пятен в городе стоит перед администрацией города как одна из главных приоритетных задач. Для решения этой проблемы рассматривается выделение земельных участков под строительство опор двойного назначения (ОДН), что помимо улучшения качества мобильной связи, также создаст дополнительную инфраструктуру для города.

В ходе встречи Евгений Настрадин поблагодарил Акима области за сотрудничество и поддержку в достижении общих целей.

«Также выражаю благодарность акимам Бурлинского, Байтерекского и Жанибекского районов за их значимый вклад в строительство антенно-мачтовых сооружений, которые способствовали улучшению качества сети в таких селах, как Димитрово, Мирный, Павлово, Тегисшил и других», - сказал главный исполнительный директор компании.

Стоит отметить, что в 2022 году компания Beeline Казахстан для улучшения покрытия и качества сети установила 20 новых базовых станций в городах и селах области. По программе "LTE Everywhere", которая была запущена также в прошлом году, высокоскоростной интернет Beeline стали доступны более чем 403 тысячам жителям в 169 населенных пунктах области. Также для увеличения ёмкости LTE-сети Beeline установил дополнительное оборудование на 60 базовых станциях в городах и селах Западно-Казахстанской области. К слову, на сегодняшний день все базовые станции оператора переведены на стандарт LTE.

На текущий 2023 год запланированы еще ряд работ по улучшению качества связи и интернета в регионе, в том числе установить порядка 36 новых базовых станций.

Помимо этого, мобильный оператор рассказал о сотрудничестве с образовательными учреждениями области, направленном на улучшение качества жизни и обеспечение доступности образования для населения. Благодаря финансовой поддержке Beeline, в прошлом году была улучшена материально-техническая база 8 общеобразовательных школ в Казахстане, включая школу №5 в городе Аксай. Теперь эти школы соответствуют стандартам НИШ. В рамках данной программы были обновлены учебные кабинеты, создана STEM-лаборатория и библиотека, а также предоставлены дополнительные ресурсы, включая создание профессиональной телестудии для образовательных проектов.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев в свою очередь также поблагодарил Евгения Настрадина за продуктивное партнерство и активное участие в решении важных задач в сферах связи и образования, и подчеркнул:

«Наши совместные усилия сделают область еще более привлекательной и комфортной для проживания жителей и развития бизнеса».