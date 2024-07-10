На Кинопоиске состоялась онлайн-премьера нового фильма британского режиссёра “Министерство неджентльменских дел”. Посмотреть блокбастер мирового масштаба можно по подписке Яндекс Плюс.

Специально для казахстанского рынка, Кинопоиск перевел новый фильм Гая Ричи на казахский язык. Видеосервис регулярно дублирует кинокартины культового режиссера и другие знаковые проекты со всего мира. На сегодня в подписке доступно свыше 50-ти зарубежных фильмов и сериалов с дубляжом на казахский язык.

После сверхуспешных «Джентльменов» и «Гнева человеческого» Гай Ричи продолжает удивлять аудиторию. Его новая картина — экшн-комедия в лучших традициях «Бесславных ублюдков». Спродюсировал фильм Джерри Брукхаймер, создатель франшиз «Плохие парни», «Сокровище нации» и «Пираты Карибского моря», от которых в этом фильме появляются зрелищные сражения на кораблях в открытом море.



Съемки фильма начались 13 февраля в Анталии и закончились в апреле 2023 года. Гай Ричи хотел, чтобы фильм был как можно более реалистичным, поэтому сцены на кораблях действительно снимали в море. Сюжет кинокартины построен вокруг различных видов судов: для съемок были использованы 12 настоящих лодок. Некоторые персонажи фильма имеют реальные прототипы.

Сценарий «Министерства неджентльменских дел» основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».



1942 год, Великобритания. Они — отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоят сотни судеб, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь это — их главное дело, и вести они его будут совершенно не по-джентльменски. Съемки проходили в Турции и Великобритании.

Напомним, фильм создан при участии продюсерского центра Плюс Студии, которая занимается производством оригинального контента Кинопоиска. А видеосервис выступил цифровым дистрибьютором кинокартины, как и предыдущей Гая Ричи — «Переводчик».