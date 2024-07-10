



Yandex Qazaqstan и Archcode Almaty запустили культурный проект «Посмотрите направо». Эксперты Archcode Almaty отобрали 20 необычных остановок общественного транспорта Алматы. А Yandex Qazaqstan собрал их в подборку в Яндекс Картах и создал трёхмерные модели нескольких остановок. Кроме того, в Яндекс Музыке появился аудиогид от казахстанского музыканта M'Dee.

Рядом с каждой остановкой проекта в городе поставили стелы с краткой исторической справкой и QR-кодом, ведущим на сайт. Сайт проекта доступен на казахском и русском языках. На нём можно детально и с разных ракурсов рассмотреть трёхмерные модели уникальных остановок и почитать, какие архитектурные техники и художественные образы использовали при их создании. Например, узнать, почему на остановке «Казмеханобр» есть элементы буровой вышки, кто пытался соскоблить краску с остановки «Павлин» и какой драматичный сюжет отражён в остановке «Дорожник».

С сайта проекта можно перейти в подборку в Картах на казахском, английском или русском языке и подробнее прочитать про все уникальные остановки. Многие из них имеют необычную форму, украшены скульптурами, мозаикой, барельефами и деревянными вставками. Так, остановка «Аптека» с мозаичным узором из фрагментов посуды напоминает пряничный домик. А брутальная форма остановки «Рейз» с динамичными косыми колоннами отсылает к образу космического корабля.

Также в Яндекс Музыке можно послушать аудиогид «Посмотрите направо». Его озвучил популярный казахстанский музыкант M’Dee. Артист рассказывает, как появились необычные остановки из подборки, какие оригинальные приёмы использовали при их создании. Кроме того, он делится своими воспоминаниями и эмоциями, связанными с любимым городом.

- Такие проекты, как «Посмотрите направо», в основе которых лежат современные технологии, в том числе цифровизация, имеют большое значение для исторической архитектуры, позволяя сохранить образы объектов и сделать их частью всемирного диджитал-архива, — отметила Анель Молдахметова, креативный продюсер и сооснователь проекта Archcode Almaty.

