7 июля в актюбинских пабликах распространилось видео, на котором парнишка подходит к двум маленьким мальчикам и брызгает им в лицо из баллончика. В департаменте полиции Актюбинской области тогда сообщили, что устанавливают личность парня. Позже появилось сообщение, что его задержали при пересечении казахстано-российской границы, и заключили в изолятор временного содержания.

10 июля 16-летний подросток предстал перед специализированным следственным судом, куда поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения подозреваемого в совершении открытого хищения чужого имущества и хулиганства.

Как сообщили в пресс-службе специализированного следственного суда, согласно материалам уголовного дела, несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения открыто похитил кроссовки у другого несовершеннолетнего, чем причинил ему материальный ущерб на сумму 16 000 тенге. Далее из хулиганских побуждений он в группе лиц по предварительному сговору, выражая свое явное неуважение к обществу, применил перцовый баллончик в область лица малолетнего, совершил тяжкое преступление, а после этого пытался скрыться за пределами Республики Казахстан, но был задержан на территории Западно-Казахстанской области.

16-летний подросток оказался гражданином другой страны. Суд решил, что, находясь на свободе, в целях уклонения от уголовной ответственности, он может скрыться от органа уголовного преследования и суда, и в отношении него санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Брызнул в глаза детей перцовым баллончиком: подростка поместили в ИВС Актобе

Фарида ЗАРИП