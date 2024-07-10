В МВД пояснили, что поводом для обращения стало то, что в последнее время в СМИ и соцсетях публикуются видео, на которых участники дорожного движения требуют от сотрудников полиции предоставления документов о проведении оперативно-профилактических мероприятий и препятствуют их работе. Об этом передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Законом "О дорожном движении" и правилами дорожного движения определены конкретные основания, а также порядок действий полицейских и водителей при остановке транспортного средства. При остановке автомашины полицейский должен подойти, представиться, предъявить служебное удостоверение и разъяснить причину остановки. В свою очередь водитель обязан выполнить законные требования сотрудника органов внутренних дел. А сотрудник полиции не обязан предъявлять документы, подтверждающие проведение оперативно-профилактических мероприятий", - говорится в обращении Министерства внутренних дел Казахстана.

В ведомстве отметили, что невыполнение законных требований полицейского, противоправное вмешательство в его деятельность при исполнении им своих служебных обязанностей влекут административную ответственность в виде штрафа.