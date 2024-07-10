Гроза, град и шквальный ветер прогнозируют на Западе Казахстана 11 июля

11 июля днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем +32 градуса, ночью +21.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов.

В Атырауской области ожидается ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара до 36 градусов.

11 июля ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем +29 градусов, ночью +20.