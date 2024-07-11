Семь тысяч абонентов останутся без воды в Уральске

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», 11 июля с 23:00 до 7:00 будут проводиться ремонтные работы водопроводной магистральной трассы по адресу Жангир хана-60 (Пост). От водоснабжения будут отключены жители Сарытау, Казак ауыл, СМП, Медколледжа и ЗКАТУ. Всего семь тысяч абонентов останутся без воды.

