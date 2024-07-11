Всего в регионе затопило более четырех тысяч жилых домов. Три тысячи из них восстанавливают. По словам акима области Асхата Шахарова, ремонт одного в среднем обошелся в 4,1 млн тенге. Более тысячу домов разрушены, и ремонту не подлежат. 511 семьям строят новые дома. Кроме этого тем, кто лишился крова, купили 406 домов и квартир. Приобретут еще 97. На все это и восстановление объектов инфраструктуры выделили 66,2 млрд бюджетных и спонсорских средств.

В области во время весеннего паводка погибло 4,5 тысячи голов скота, хозяевам возместили 1,1 млрд тенге.

- У части населения скот не числился в базе. Люди до сих пор собирают доказательства. Если они будут, по решению комиссии, деньги выдадут. Они предусмотрены из внебюджетных источников, - сказал глава региона.

Восстановление 21 здания школ, детсадов, медпунктов, Домов культуры, разрушенных 47 километров дорог и 23 мостов обойдется в 26 млрд тенге.