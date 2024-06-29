В акимате Актюбинской области сообщили, что в районном центре Кобдинского района для пострадавших от паводка строят 130 домов. Строительством занимается 15 компаний. Подрядчики увеличили темпы строительства, привлекая дополнительную рабочую силу.

— В 23 новых домах уже есть крыши, еще на 61 доме также завершают кровельные работы. Из 121 дома в некоторых из них уже подняты стены, строители приступают к облицовке из белого и красного кирпича. Во многих домах проводятся внутриотделочные работы, еще для девяти домов заливают фундамент. В селе Жарык возводят 17 домов. Все построено из кирпича, стены оштукатурены. Ход строительства контролируют через камеры видеонаблюдения, — сказано в сообщении.

Также на странице акима области сообщается о том, что 74 дома для жителей села Нура построят в местности Сарыоба. К новому участку проведут электричество, воду и газ. В работах задействовали 11 подрядчиков. Еще 50 домов строят в райцентре Ыргызского района. В том районе подтопило 167 домов и большинство из них не пригодны для жилья. А всего шесть подлежат восстановлению. Вместе с тем, 27 семей предпочли приобрести дома на вторичном рынке.

Заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Аслан Жарасбаев сказал, что сельчан переселяют в безопасное место на возвышенности, куда будут проводить инженерные коммуникации. Сейчас в управлении думают, где обучать детей этой осенью.

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области