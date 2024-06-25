В правительстве озвучили предварительную сумму ущерба от паводков в Казахстане

На брифинге в правительстве заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев заявил, что, по предварительным оценкам, ущерб от паводка составил 53 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz.

— Но это предварительные оценки. Также пострадало 109 участков автодорог на 39,6 миллиарда тенге, школы - на 11,7 миллиарда тенге. Сети электроснабжения - на 1,5 миллиарда тенге. В эту сумму не входят частные объекты, — заявил Канат Бозумбаев.

Заместитель премьер-министра добавил, что для восстановления инфраструктуры стране понадобится 48,7 миллиарда тенге. Эти деньги пойдут на ремонт автомобильных дорог, электросетей и социальных объектов. На сегодняшний день подготовлены проекты на 39,8 миллиарда тенге.