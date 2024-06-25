В ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» работают 570 работников. Из них 84 врача, 259 — средний медицинский персонал, 108 человек младший медперсонал и lдевять фельдшеров из неотложной помощи. Об этом сообщили в акимате Бурлинского района.

Скорая помощь работает по четырем категориям, где вызовы 1-3 категории относятся к филиалу Областной станции скорой медицинской помощи ЗКО, а вызовы четвертой категории обслуживаются неотложной помощью при поликлиниках.

— В смену дежурит три бригады по два фельдшера. В дневное время две бригады по одному фельдшеру, в ночное время - одна бригада, один фельдшер. В сельских населенных пунктах дежурит средний медицинский персонал. Из 21 населенного пункта имеется 14 единиц санитарного автотранспорта в сельской местности, которые при необходимости транспортируют пациентов в районный центр. В Аксае шесть машин скорой помощи: четыре автомашин «Ларгус», один реанимобиль марки «Хендай», один реанимобиль «Мерседес спринтер», — сообщили в районном акимате.

По информации ведомства, на сегодняшний день остается дефицит врачей общей практики. В сельских врачебных амбулаториях не хватает четырех врачей. Также отсутствуют хирург, эндокринолог, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, онколог, маммолог и фтизиатр. Кроме того, не хватает 21 среднего медицинского работника. Прикладной бакалавр сестринского дела имеют 22 медицинские сестры расширенной практики, из них сестринский прием ведут четыре медсестры.

В 2023 году сообщалось, что в Бурлинской районной больнице проведут модернизацию и закупят четыре новых машины скорой помощи. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 2024-2025 годах планируется начать строительство медицинских объектов в сельских населённых пунктах. Кроме того, в рамках государственной программы «Ауыл-ел бесігі» проводился капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Бурлин одноименного района. Для межрайонной больницы в прошлом году на приобретение медоборудования запланировали 1,8 миллиарда тенге. Н сегодняшний день уже закуплено 17 наименований медицинского оборудования на 680 млн тенге. В планах приобрести МРТ и ангиограф.







