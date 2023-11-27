Как сообщил аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов во время отчётной встречи с населением, строительство врачебной амбулатории в селе Аралтал финансируется в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». И строительные работы завершаются. В рамках данного национального проекта в 2024-2025 годах планируется начать строительство медицинских объектов в сельских населённых пунктах Бурлинского района.

Кроме того, в рамках государственной программы «Ауыл-ел бесігі» ведётся капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Бурлин одноименного района.

— В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется модернизация Бурлинской районной больницы в межрайонную больницу. После модернизации Бурлинская межрайонная больница будет охватывать стационарными медицинскими услугами около 100 тысяч жителей четырех районов (Бурлинский район – 58 076, Чингирлауский район – 13071, Сырымский район– 17281, Каратобинский район – 14 364). В целях повышения качества медицинских услуг, оказываемых жителям района, областным бюджетом в Бурлинскую районную больницу будут приобретены четыре машины скорой помощи «Соболь» в ноябре. Эти автомобили будут обслуживать жителей сел Бурлин, Достык, Успенский и Каракудук. Машина скорой помощи, служившая в селе Бурлин, будет передана в село Канай, — отметил Еркебулан Ихсанов.

Для межрайонной больницы уже приобрели медоборудование на 1,8 миллиард тенге.