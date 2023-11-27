На Kaspi.kz теперь можно подать заявки на государственные пособия для многодетных семей и выплаты при потере работы

Теперь в самом популярном мобильном суперприложении можно подать заявки на государственные пособия для многодетных семей и выплаты при потере работы.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Мы гордимся тем, что помогаем государственным органам создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь казахстанцев. Над запуском нового сервиса мы работали совместно с министерством труда, Центром развития трудовых ресурсов, министерством цифровизации и АО «НИТ». Теперь многодетные родители, а также люди, которые находятся в поисках работы, могут оформить заявки на государственные пособия прямо на экране своего смартфона. Спасибо каждому, кто принимал участие в создании этого удобного сервиса!».

Алихан Абельгазинов, директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг министерства труда и социальной защиты населения РК:

«Спектр госуслуг социально-трудовой сферы, доступных в мобильных приложениях БВУ, продолжает расширяться. В целом, работа по повышению доступности услуг для граждан ведётся на постоянной основе. Например, с 2021 года мы начали предоставлять услуги через приложения банков второго уровня — это были пособия на рождение ребёнка и по уходу за ребёнком, а также социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет. С тех пор сотрудничество с БВУ продолжается. На сегодня девять услуг министерства доступны для граждан в приложениях БВУ. По итогам 8 месяцев 2023 года 43,6% (6,7 млн) услуг министерства оказаны через БВУ».

Айнур Юсупова, заместитель председателя комитета госуслуг министерства цифрового развития:

«Для повышения удобства для граждан с возможностью выбора различных платформ для получения госуслуг, исключения зависимости от единой точки оказания услуг, а также повышения уровня получения госуслуг среди населения министерством совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по выводу популярных госуслуг на внешние платформы/мобильные приложения банков второго уровня. Особое внимание уделяется социально значимым услугам, сегодня это государственные пособия для многодетных семей и выплаты при потере работы, запланированы также и другие услуги. Данные меры повышают доступность госуслуг и позволяют гражданам получить государственные услуги, не выходя из дома.

Читайте в разделе Kaspi Гид подробнее о том, как подать заявки на Пособия для многодетных семей и Выплаты при потере работы.