Общая протяжённость водопроводных сетей в районе составляет 479 километров. Из них изношены 79%. Об этом на встрече с населением рассказал аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов.

— Системы водоснабжения 4, 5 и 10 микрорайонов нашего города построены в конце 80-х годов. Для решения вопроса разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водопровода. Она уже прошла государственную экспертизу. Во всех микрорайонах города работы по прокладке водопровода будут производиться горизонтальным способом бурения, — уточнил глава района.

Подрядчика уже определили. С наступление благоприятной погоды в следующем году начнутся работы по реконструкции 4-5 КНС.

— Актуальной проблемой в нашем районе, вызывающей недовольство жителей, является изношенность электрических сетей. Мы обращались за помощью в финансировании проектов по модернизации электрических сетей в четырёх селах. В результате из областного бюджета на реконструкцию сетей сёл Кентубек и Ускен выделили 549 миллионов тенге. На сегодня работы там завершены, — рассказал Еркебулан Ихсанов.

Что касается берегоукрепительных работ, то завершено строительство инженерной защиты от затопления талыми водами микрорайона Кызылтал. Кроме того, ведётся реконструкция северного обводного канала в Аксае для защиты микрорайона Аралтал от талых вод. Начались работы по капитальному ремонту плотины в селе Достык.

Напомним, этой весной из-за резкого потепления и обильного снеготаяния талыми водами затопило 192 дома в Бурлинском районе. 16 из них оказались непригодны к проживанию.