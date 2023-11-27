Детский омбудсмен сообщила о систематическом избиении семилетней девочке в семье. Это происходило в столице.

— Съездила к семилетней девочке, которая поступила в больницу в результате систематических избиений дома. Ребёнок спрашивал, может ли остаться в больнице, не возвращаться домой, — написала в Instagram уполномоченная по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева.

Следы побоев на теле девочки обнаружили в школе. В доме ещё шестеро детей.

В по охране прав детей сообщили, что 23 ноября девочку госпитализировали после избиения.

— Незамедлительно учителя, обнаружившие следы побоев на теле ребёнка, обратились в инспекцию по делам несовершеннолетних, где был зарегистрирован сам факт. Девочка проявила желание остаться в больнице. В настоящее время оказывается психологическая помощь, — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что взяли случай на контроль.