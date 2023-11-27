В Алматы 26 ноября запустили новый пригородный маршрут №216, сообщает управление городской мобильности.

Пять автобусов будут курсировать между посёлком Даулет и железнодорожным вокзалом «Алматы-1». Интервал движения составит 45 минут.

— По плану развития Алматы и Алматинской агломерации до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, обеспечив охват 50 населённых пунктов, — напомнили в ведомстве.

Напомним, с 15 ноября запустили маршрут №89 от станции метро «Райымбек батыр» до ЖК Gate City в Илийском районе. И маршрут №235 от рынка «Салем» и посёлка Исаев в Илийском районе. 20 ноября — маршрут №234 между посёлком Еламан и микрорайоном Алтай-1. 21 ноября — маршрут №232 между посёлком Туздыбастау и вокзалом «Алматы-2».