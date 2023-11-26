По данным РГП “Казгидромет” по ЗКО, от 27 ноября ночью и утром на западе, севере ЗКО ожидается туман.
- В Уральске ожидаются снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Атырау — малооблачно. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют облачная погода. Днём ожидается до +2..+4 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +14..+16 градусов, ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.