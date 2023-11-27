Подозреваемую в сводничестве задержали в ЗКО. Об этом на брифинге в МВД сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Канат Нурмагамбетов.

По версии следствия, 35-летняя жительница Уральска в течение трёх месяцев обманом вовлекала в проституцию студентку второго курса колледжа 2006 года рождения.

— Она сводила её с клиентами на съёмных квартирах. Подозреваемая размещала её данные на интернет-ресурсах с объявлениями об оказании интимных услуг. Весь доход присваивала себе. Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией», — информировал Нурмагамбетов.

Потерпевшую передали родственникам.