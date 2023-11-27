Акимат Алматы заявил, что не имеет задолженности перед частным партнёром, который занимался модернизацией наружного освещения.

В сентябре стало известно, что управление энергетики и водоснабжения и «Алматы Қала Жарық» подали два иска в суд о расторжении договора с частным партнёром-консорциумом. В акимате поясняли, что проблемы с освещением в городе возникли из-за недобросовестного поставщика.

20 ноября телеканал КТК сообщил, что сотрудники частной компании, которая отвечала за освещение города, третий месяц не могут получить зарплату. Директор подрядной организации заявил, что власти, расторгнув договор, не выплатили полную сумму. Из-за этого он и не может рассчитаться с рабочими.

В акимате Алматы 27 ноября прокомментировали информацию. Договор с партнёром приостановили в июне. В октябре — решением суда его уже расторгли.

— За 2019-2023 годы частному партнёру по договору выплатили 26,9 млрд тенге в счёт возмещения его инвестиций и затрат на обслуживание. Оплаты по договору приостановлены с июля в связи с невыполнением частным партнёром своих обязательств. Соответственно, ответственность перед сотрудниками по выплате заработной платы лежит на самой компании, — говорится в сообщении.

По договору частный партнёр должен был инвестировать 12,5 млрд тенге и модернизировать более 44 тысяч светоточек. По факту модернизированы 13,5 тысячи светоточек.