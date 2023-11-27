Предпринимателя из села Подстепное Теректинского района вынудили приобрести информационное электронное табло с бегущей строкой. Но вскоре выяснилось, что оно несёт налоговую нагрузку.

Бизнесмен обратилась за помощью к представителям Совета по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей ЗКО.

— Мы строим здание магазина. И чтобы получить подпись собеса, выполнили все их требования. В том числе установили информационное электронное табло с бегущей строкой. Мне не пояснили, что должно быть на нём, кроме того, что «будете размещать информацию о товаре». А зачем? Я не собираюсь рекламировать свой товар. Но, тем не менее, пришлось потратить на покупку около 100 тысяч тенге. Теперь в налоговой нас поставили в известность — за это табло мы должны платить налог. Потому что оно является рекламой. Спрашивается, зачем нам тогда это табло, если мы в нём не нуждаемся. Его мне просто навязали, — считает предприниматель.

При этом в Подстёпном нет ни одного магазина с подобным табло. Почему именно к этому бизнесмену такое внимание со стороны собеса — не понятно, удивились представители совета.

Главный специалист отдела занятости и социальных программ Теректинского района Алия Сумкина привела свои доводы.

— Данная строка необходима для глухонемых граждан, так как у нас в районе много таких молодых людей. А в бегущей строке надо написать: какой это магазин, продуктовый или вещевой, наименование товара, также разместить информацию, если скажем на втором этаже будет располагаться салон красоты, или ещё что дополнительно. С этого годы мы решили по минимуму обязать магазины, которые открываются, разместить такие табло. А уже действующие магазины со временем адаптируем. Это приказ министра труда. Есть правила, в которых об этом сообщается, — объяснила специалист.

Алия Сумкина предоставила государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства свод правил РК. Но когда с ними ознакомилась эксперт правового блока НПП «Атамекен» Валентина Гаршина, то сделала вывод, что речь идёт о помещениях внутри здания.

— Это незаконные требования. Предприниматель теперь налоги должен платить, а спрашивается за что? Ведь на магазине и так будет висеть вывеска о содержании данного магазина, — заявила Валентина Гаршина. — Здесь написано: «В удобном месте для лиц с нарушениями функций зрения и в доступной для них форме рекомендуется располагать информацию о расположении торговых залов и секций, об ассортименте товаров, а также средства связи с администрацией». Далее: «Для лиц с нарушениями функций зрения, пожилых, вывески, указатели и знаки являются важным элементом ориентации в крупных общественных зданиях. Поэтому все вывески в здании должны быть понятными и доступными. Вывески должны быть установлены на уровне глаз на высоте от 1,4 метров до 1,5 метров от уровня пола».

Совет по защите прав предпринимателей намерен подключить органы прокуратуры для дальнейшего, более углубленного разбирательства.

Оксана КАТКОВА,

фото автора