Погрузку нефти в терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске приостановили из-за шторма. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В районе Новороссийска ветер с порывами до 24 метров в секунду, высота волн достигает восемь метров.

— Танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах, — говорится в сообщении.

Шторм в Чёрном море начался в ночь на 27 ноября. Особенно от стихии страдает южная часть России.

Протяжённость трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 километров. По этому маршруту транспортируют более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырьё с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.