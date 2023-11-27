Владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием должны будут разместить на машине специальный знак, сообщили в комитете технического регулирования и метрологии.

Соответствующие изменения внесли в приказ председателя комитета. Они вводятся в действие с первого января 2024 года.

— Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем, въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещён. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введён специальный знак, — пояснил председатель комитета Куаныш Еликбаев.

Новый знак представляет собой равносторонний треугольник жёлтого цвета с каймой чёрного цвета. На нём изображены восклицательный знак и слово GAS.