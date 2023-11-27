В редакцию «МГ» обратился внук жительницы села Чапаево, которая стала жертвой мошенницы.

По словам парня, 27 июля его бабушка пошла в поселковый мебельный магазин, чтобы взять в кредит шкаф. Оформлять заём ей помогала девушка-консультант. На следующий день пенсионерка вновь пришла в магазин, чтобы взять в кредит недостающую мебель. Но ей отказали и консультант решила попробовать взять деньги в микрофинансовой организации. Правда, по словам продавца, и там пенсионерке отказали — деньги на счёт не поступили.

— Через какое-то время начали названивать работники МФО, я бы сказал — терроризировать. Требовали оплатить заём. Это всё продолжалось на протяжение четырёх месяцев. Бабушка обратилась к этому же консультанту с просьбой помочь. Девушка сказала, что нужно оплатить сумму, иначе будет пеня. Мы поняли, что это мошенники и обратились в полицию. Выяснялось, что продавец мебельного магазина взяла микрокредит в 27 000 тенге на мою бабушку. После того, как деньги поступили, она с телефона перевела их на другой счёт. Так как бабуля в этом во всём не разбивается, она отдала продавцу и документы, и карту, и телефон. Девушка призналась во всём, просила её простить. У неё ребёнок маленький, а бабушка моя добродушная, — рассказывает внук.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что задержанная 44-летняя жительница села Чапаево призналась в преступлении. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».