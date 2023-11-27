26 ноября женщина проходила мимо дома №236 на проспекте Назарбаева, когда ей на голову упал кирпич. От полученных травм она скончалась на месте. Как выяснилось, погибшая Гульнара Нурашева работала в педколледже имени Досмухамедова в Уральске.

Её коллеги отзываются о ней как о светлом и добром человеке, который посветил всю свою жизнь работе.

— Это большая трагедия для нашего колледжа. Гульнара Сырымовна преподавала и была заместителем директора колледжа по методической работе. Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Она была одним из заслуженных преподавателей нашего колледжа. Кстати, она и его выпускница. Вся её жизнь, работа тесно связана с этим колледжем. Должность замдиректора по методической работе сложная, но Гульнара Сырымовна с ней очень хорошо справлялась. Была требовательной, справедливой, любознательной, трудолюбивой, была хорошим руководителем. Она была предана своей работе. Иманды болсын, — рассказал коллега погибшей Биржан Сапиев.

Сослуживцы Гульнары Нурашевой узнали о её смерти от администрации колледжа. Она проживала в шестом микрорайоне, в центре города находилась в тот день по личным делам.

Очевидцы произошедшего отметили, что сотрудники скорой приехали быстро. Но спасти женщину не удалось.

— Было очень много крови. Кирпич упал на голову. Она сразу же посинела. Полицейские оцепили всё лентой, никого не пропускали. Не исключаем, что кирпич мог упасть сам. Дом очень старый, — отметил очевидец произошедшего.

Дом №236 на проспекте Назарбаева относится к КСК «Жулдыз Алга». Его председатель Галина Пархоменко отказалась комментировать трагедию, ссылаясь на следствие. Она только отметила, что дом 1964 года постройки, его износ составляет 50%. С 2010 года жильцов уговаривают провести модернизацию.

Фото Медета МЕДРЕСОВА