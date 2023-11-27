Подростки разбили шахматные фигуры на площади Исатая и Махамбета в Атырау. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что нарушителей установили.

Задержать вандалов удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Их доставили в отделение полиции, туда же вызвали родителей. С подростками провели разъяснительную работу. А родителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего». Санкция статьи предусматривает штраф в 10 МРП — 43 500 тенге.

Шахматные фигуры установили в 2019 году после реконструкции площади.