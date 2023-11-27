В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что проводят проверки по соблюдению миграционного законодательства. Рейды проводят на объектах строительства, в местах общественного питания, рынках и хостелах.

— За семь дней мероприятия к административной ответственности привлекли 26 иностранцев — граждан Узбекистана, Таджикистан и России. Также сотрудники при попытке незаконного пересечения государственной границы задержали четверых граждан Йемена и троих граждан Сирии, которые пытались незаконно пересечь границу в обход пункта пропуска, — сказано в сообщении.

Все иностранцы привлечены к административной ответственности по статье 514 «Нарушение режима государственной границы». Иностранцев выдворили за переделы страны.