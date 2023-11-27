По данным «Казгидромета», 28 ноября на севере, востоке и юге ЗКО ожидается гололёд. Ночью и утром на севере и востоке региона — туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..+3 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.