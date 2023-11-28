Двоих полицейских уволили за драку в ночном клубе в Актау

В Актау двоих полицейских уволили из органов внутренних дел после драки в ночном клубе, сообщает Lada.kz.

Информация о потасовке в одном из ночных клубов в ночь на 27 ноября появилась в сети.

— Установлен начальник местной полицейской службы Актау, который в алкогольно-опьянённом состоянии использовал столовый нож и нанёс ранения гражданскому лицу. При этом драку спровоцировал находившийся в компании командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела, который словесно оскорбил и первым нанёс удар по лицу потерпевшему, — говорится в рассылаемом сообщении.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что ведётся досудебное расследование. Два сотрудника уволены, но раскрывать имена и должности подозреваемых в ведомстве отказались. Также в пресс-службе департамента опровергли информацию о том, что в ходе драки использовался нож.