В Казахстане зарегистрировали более 17 тысяч случаев кори. Свыше 14 тысяч — среди детей. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Наибольшее количество заболевших отмечается в Шымкенте, Алматы и Жамбылской области.

— На сегодня в стране развернули более 3,5 тысяч коек для больных корью. На стационарном лечении находятся 2 375 детей, занятость коек — 59,5%. Среди госпитализированных, 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжёлом состоянии, из них до одного года – 15 детей, — доложила главный врач страны.

Эпидемиологи отмечают в 2023 году в мире очередной циклический подъём, характерный для кори. Усиливает волну инфекции накопление не привитого населения. По данным ООН, в мире более 67 млн детей пропустили плановую иммунизацию из-за пандемии и снижения доверия к вакцинам.

Премьер Алихан Смаилов, заслушав доклад, сказал, что меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, но и самими гражданами.

— Это наши дети, мы их должны беречь, сохранить их здоровье. Поэтому работу по вакцинации надо усилить. Министерству здравоохранения и акиматам следует усилить информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Всем акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле, — поручил глава кабинета министров.

C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев. С декабря начнут прививать детей с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса.

Неблагополучная ситуация по кори отмечается во всей стране. В Алматы стационары заполнены на 90%.